Оккупанты ракетами обстреляли Одессу: что известно
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Один из снарядов попал в жилой дом, также известно о погибших.
О ракетном обстреле в Одессе 23 апреля - в материале РБК-Украина.
Что произошло:
- в результате обстрела был поврежден жилой дом. Пользователи социальных сетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже находятся экстренные службы. Тем временем в городе слышны взрывы. Жителей призывают не покидать укрытие;
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согласно данным оперативного командования "Юг", оккупанты попали в объекты инфраструктуры;
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советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов;
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народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о трех погибших в результате обстрела в Одессе.
- оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара;
- как отмечает местное издание, группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага. Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.
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