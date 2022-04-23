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Оккупанты ракетами обстреляли Одессу: что известно

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 16:33
Оккупанты ракетами обстреляли Одессу: что известно Фото: оккупанты ракетами обстреляли Одессу (Одесса, "общественное Одесса")
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Один из снарядов попал в жилой дом, также известно о погибших.

О ракетном обстреле в Одессе 23 апреля - в материале РБК-Украина.

Что произошло:

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