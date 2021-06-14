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Россия не заинтересована в полномасштабной войне и готовит провокации, - Зеленский

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 18:14
Россия не заинтересована в полномасштабной войне и готовит провокации, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, поскольку украинцы не уступят и пойдут до конца. Поэтому российское руководство готовит провокации, которые могут начаться в середине сентября в ходе совместных учений РФ и Беларуси.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский агентствам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает ОП.

"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовы к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций остается, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси - ред.) », - отметил Зеленский.

По его мнению, Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что ее руководство понимает, что Украина не отступит и пойдет до конца, а это может вылиться в Третью мировую войну.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в подтягивании военнослужащих и военной техники на Донбасс. Он добавил, что часть американского контингента перебросили к южным границам РФ.

Отметим, в начале апреля Российская Федерация начала стягивать войска к украинским границам на пяти направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от административной границы с Крымом.

Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зеленский предложил Путину встретиться. Президент России ответил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом.

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