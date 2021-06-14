Россия не заинтересована в полномасштабной войне и готовит провокации, - Зеленский

Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной , поскольку украинцы не уступят и пойдут до конца. Поэтому российское руководство готовит провокации, которые могут начаться в середине сентября в ходе совместных учений РФ и Беларуси.

"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовы к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций остается, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси - ред.) », - отметил Зеленский.

По его мнению, Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что ее руководство понимает, что Украина не отступит и пойдет до конца, а это может вылиться в Третью мировую войну.