Путин объяснил размещение российских войск возле границ Украины

Президент России Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам стянули российские войска . По его словам, РФ проводит военные учения на своей территории.

Об этом он заявил в интервью NBC .

По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. Учения на Аляске, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", - сказал президент РФ.

Он объяснил размещение войск у границ Украины проведением учений.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы остается высоким.

РБК-Украина писало, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.