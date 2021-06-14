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Путин обвинил Украину в якобы подтягивании техники на Донбасс

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Москва, Понедельник 14 июня 2021 17:34
Путин обвинил Украину в якобы подтягивании техники на Донбасс Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в подтягивании военнослужащих и военной техники на Донбасс. Он добавил, что часть американского контингента перебросили к южным границам РФ.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу NBC, содержание которого приводит пресс-служба Кремля.

"Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще - и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - заявил он.

Путин добавил, что сейчас проходят учения из-за чего часть американских военных перебросили к южной границе РФ.

"А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?", - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявил, что российские войска стянули к границе Украины, поскольку РФ проводит военные учения на своей территории.

Отметим, что в начале апреля Российская Федерация начала стягивать войска к украинским границам на пяти направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от административной границы с Крымом.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться. Президент России ответил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом.

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