ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить

Новина українською →
Москва, Среда 09 июня 2021 21:26
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

"Нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи...",- сказал он.

Путин отметил, что когда Украина предлагала России провести переговоры с Зеленским, то украинская сторона отметила, что темой встречи будет международная безопасность.

"Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России, и Украины. Но мне кажется, у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом", - отметил президент РФ.

Новость дополняется...

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для встречи Зеленского и Путина.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры
NEWS
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина