Зеленский заявил о высоком уровне военной угрозы со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он ему заявил о военной угрозе со стороны России.

В частности, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины.

"Он подчеркнул, что полный отвод российских войск не состоялся, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким", - сообщили в ОП.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, которая движется по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий по членству. Настало время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - заявил Зеленский.