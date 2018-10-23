Россия заблокирует активы сотен украинцев, - Медведев  

Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Медведев рассказал о сути ответных санкций РФ против Украины

Под действие ответных санкций Российской Федерации попадут сотни украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева российским СМИ.

По словам Медведва, санкции будут распространяться на тех, кто "причинил вред" России. Он также добавил, что в санкционном списке будут "известные персоны".

"​Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ… Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей", - отметил он.

Медведев уточнил, что в списке точно будут представители бизнеса и украинские компании. В то же время он подчеркнул, что рядовых украинцев эти ограничения не коснутся.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении новых санкций в отношении Украины. Он также поручил правительству определить, какие именно меры и в отношении кого должны быть введены.

По словам Медведева, российская сторона запретит импорт отдельных категорий товаров.

"Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", - добавил он.

Добавим, накануне Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против Российской Федерации.