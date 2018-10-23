Росія заблокує активи сотень українців, - Медведєв

Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Медведєв розповів про суть санкцій РФ проти України

Під дію санкцій Російської Федерації проти України потраплять сотні фізичних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва російським ЗМІ.

За словами Медведєва, санкції будуть поширюватися на тих, хто "заподіяв шкоду" Росії. Він також додав, що в списку санкцій будуть "відомі персони".

"Мова йде, по-перше, про блокування їх активів, які знаходяться на території Російської Федерації, тобто заборону вчиняти з ними будь-які дії. По-друге, про заборону перерахування грошових коштів, які знаходяться в джерелах, розташованих на території РФ... Якщо говорити про фізичних осіб, то, ймовірно, це будуть сотні людей", - зазначив він.

Медведєв уточнив, що в списку точно будуть представники бізнесу та українські компанії. У той же час він підкреслив, що пересічних українців ці обмеження не торкнуться.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення нових санкцій щодо України. Він також доручив уряду визначити, які саме заходи і щодо кого мають бути введені.

За словами Медведєва, російська сторона заборонить імпорт окремих категорій товарів.

"Мова йде про мільярди рублів, і для України цей товарообіг є одним з найбільш насичених", - додав він.

Додамо, напередодні Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія продовжили санкції проти Російської Федерації.

