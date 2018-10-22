Путин подписал указ об ответных санкциях против Украины

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Указ вступает в силу со дня его подписания

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Отметим, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Правительству РФ поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.

В указе подчеркивается, что он принят в соответствии с законом № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Согласно закону, для защиты суверенитета и интересов РФ, а также прав и свобод ее граждан, власти страны имеют право отвечать на "недружественные действия" своими мерами противодействия.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что санкции против Российской Федерации должны оставаться до того времени, пока не произойдет исправление последней грубой ошибки во внешней политике.

Ранее президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. 17 сентября 2018, Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Отметим, ранее Порошенко заявлял, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. В частности, он имел в виду и договор о дружбе.