РФ запретит ввоз ряда товаров из Украины

Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

В РФ заявили, что товарооборот с Украиной "весьма значительный"

Россия планирует ввести дополнительные ограничения на ввоз украинских товаров. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев, передает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине для того, чтобы поставлять их в РФ", - сказал Медведев.

По его словам, товарооборот Украины с Россией "весьма значительный"

"Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет", - сказал глава правительства РФ.

Он сообщил, что "объем российского рынка для поставок украинских товаров, для украинского капитала остается весьма значительным - мы остаемся крупнейшим внешнеторговым партнером Украины".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".