Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против РФ

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Страны присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы о продлении санкций против РФ до 15 марта 2019 года

Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета Европы.

Как отмечается, указанные страны присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.

"Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября 2018 года Совет ЕС объявил, что продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев.Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Кроме того, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Таким образом, правительству РФ поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.







