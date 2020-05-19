Зеленский готов ко встрече "нормандской четверки", но РФ не выполняет договоренностей, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook com alex reznikoff)

По мнению вице-премьера, встречу "нормандской четверки" можно было бы провести в режиме видеоконференции

Российская Федерация не предприняла шаги для выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, что в свою очередь сделала украинская сторона. Однако президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в нормандском формате.

Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По его мнению, встречу "нормандской четверки" можно было бы провести в режиме видеоконференции.

"Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - заявил вице-премьер.

Он сообщил, что лично предлагал главе российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.

"Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Россия не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", - отметил он.

Резников также напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.

"Украина со своей стороны в Золотом сделала всё необходимое. Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате планировалась на апрель, однако она не произойдет из-за действий Киева.

Автор: Валерия Мрачковская