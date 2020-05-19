Зеленський готовий до зустрічі "нормандської четвірки", але РФ не виконує домовленостей, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)

На думку віце-прем'єра, зустріч "нормандської четвірки" можна було б провести в режимі відеоконференції

Російська Федерація не вжила заходів для виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі в грудні 2019 року, що в свою чергу зробила українська сторона. Однак президент України Володимир Зеленський готовий до нової зустрічі у форматі нормандському.

Про це заявив перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактної групи, віце-прем'єр Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

На його думку, зустріч "нормандської четвірки" можна було б провести в режимі відеоконференції.

"Була б на це, як кажуть, політична воля усіх чотирьох лідерів. Я вам точно можу сказати, що президент України готовий до цієї зустрічі і цієї розмови. Але дійсно сьогодні відбувається на різних рівнях обговорення та інвентаризація, виконали всі сторони ті домовленості, які були досягнуті в Парижі 9 грудня", - заявив віце-прем'єр.

Він повідомив, що особисто пропонував чолі російської делегації в ТКГ Борису Гризлову провести цю інвентаризацію.

"Наприклад, подивімось, чи є сьогодні доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримування осіб. На жаль, Росія не забезпечила виконання цієї домовленості, хоча президент Володимир Путін був і підтвердив, що вони готові цього досягати", - зазначив він.

Резніков також нагадав, що не домовилися також про початок робіт у двох місцях на лінії зіткнення на Донбасі, де повинні відкритися КПВВ, які мають гуманітарне значення.

"Україна зі свого боку в Золотому зробила все необхідне. Поки що якісь ремонтні роботи з тієї сторони не почалися, хоча ми дали їм всі гарантії безпеки", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч в нормандському форматі планувалося на квітень, однак вона не відбудеться через дії Києва.

Автор: Валерія Мрачковська