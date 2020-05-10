На прошлой неделе возобновились переговоры "нормандской четверки" на уровне глав МИД, - посол

Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)

Следующая нормандская встреча состоится в Берлине, но дата неизвестна

Переговоры в формате "нормандской четверки" на уровне руководителей Министерств иностранных дел (МИД) возобновились на прошлой неделе. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

Он уточнил, что последний разговор состоялся в телефонном режиме несколько дней назад - 6 мая.

"Таким образом, сегодня переговоры ведутся на двух треках - на уровне министров с одного блока, и на уровне внешнеполитических советников лидеров государств - с другого", - сказал посол.

Андрей Мельник отметил, что стороны обсуждают вопрос, который остается "чрезвычайно важным".

"Главное - добиться выполнения от России обязательств, которые Путин взял на себя в Париже... И здесь у нас очень много есть того, над чем надо работать. Поэтому я не могу давать прогнозов относительно временных параметров. Но мы имеем железную критическую волю и готовность официального Берлина провести этот следующий саммит, как только мы почувствуем, что мы можем говорить об ощутимом прогрессе в выполнении "Минска"", - резюмировал Мельник.

Напомним, 30 апреля, в четверг, состоялась видеоконференция министров "нормандской четверки" относительно урегулирования ситуации на Донбассе.