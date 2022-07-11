Россия временно останавливает "Северный поток" на фоне газового кризиса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Утверждается, что работы продлятся до утра 21 июля.

На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме около 40 млн куб. м в сутки, заявляют в "Газпроме".

Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Профилактически остановки для техобслуживания газопровода проводятся раз в год и затрагивают всю цепочку добычи и доставки газа, однако на фоне энергетического шантажа, в ЕС опасаются, что Россия воспользуется ремонтом для полного прекращения поставок.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

В ЕС готовятся к отключению газа

Из-за этого в Германии возник энергетический кризис, а власти активировали режим тревоги. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

Лидеры ЕС заявили, что не верят "Газпрому" касаемо технических причин сокращения поставок газа в Европу.

Однако позже в правительстве Канады заявили, что после обсуждений турбину все же решили вернуть как санкционное исключение.

Франция при этом заявила, что начала готовиться к возможному перекрытию поставок газа из России. Правительство составило список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке.

Реакция Украины

После информации о возможном возвращении детали "Газпрому" Украина призвала Канаду не нарушать ранее введенные санкции.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что таким образом Россия шантажирует Европу и хочет уменьшить влияние санкций. По его словам, РФ могла поставлять газ в нужных объемах через украинский транзит.

В то же время глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сказал, что Канада поддалась давлению, а ее решение является плохим прецедентом.

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