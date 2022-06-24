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ЕС не верит, что Россия сократила поставки газа по техническим причинам, - Шольц

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Брюссель, Пятница 24 июня 2022 18:45
ЕС не верит, что Россия сократила поставки газа по техническим причинам, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидеры Евросоюза не верят заявлениям российского "Газпрома" о технических причинах сокращения поставок газа в Европу.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Шольц после саммита ЕС прокомментировал резкое сокращение поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток-1". Он заявил, что Россия отрицает какие-либо политические мотивы, но ей не доверяют.

"Никто в ЕС не верит, что Россия сократила поставки газа по техническим причинам", - сказал канцлер.

По его словам, ЕС находится на пути к лучшей координации энергетической политики. Шольц не стал рассказывать о том, насколько можно ускорить доставку газа из альтернативных источников, но заявил, что многие страны усердно работают над этим.

Напомним, что в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу.

В то же время власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа, а жителей предупредили о росте цен на газ.

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Российская Федерация Европа Евросоюз Германия Олаф Шольц
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