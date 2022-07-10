Франция готовится к перекрытию газа из России: что планируют

Франция начала готовиться к возможному перекрытию поставок газа из России. Составляет список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Нужно подготовить планы снижения нагрузки, мы этим занимаемся. Это означает очень тщательное изучение каждой компании, каждой сферы занятости, того, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут этого сделать", - заявил министр экономики Франции Бруно ле Мэр.

В качестве примера, по словам министра, газ будет предоставляться крупному производителю строительных материалов Saint-Gobain.

Бруно ле Мэр отметил, что полное прекращение поставок газа из России сегодня является самым вероятным вариантом, в связи с чем Франция должна продолжать готовиться к этому.