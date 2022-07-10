Франция готовится к перекрытию газа из России: что планируют
Франция начала готовиться к возможному перекрытию поставок газа из России. Составляет список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Нужно подготовить планы снижения нагрузки, мы этим занимаемся. Это означает очень тщательное изучение каждой компании, каждой сферы занятости, того, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут этого сделать", - заявил министр экономики Франции Бруно ле Мэр.
В качестве примера, по словам министра, газ будет предоставляться крупному производителю строительных материалов Saint-Gobain.
Бруно ле Мэр отметил, что полное прекращение поставок газа из России сегодня является самым вероятным вариантом, в связи с чем Франция должна продолжать готовиться к этому.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Франция планирует заморозить цены на газ для населения.
Между тем президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет продвигать санкции на поставки российского газа, поскольку Франция от него не зависит.
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