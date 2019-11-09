Россия не впервые использует Интерпол для преследования украинцев в Польше, - Дещица

Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Дещица подтвердил информацию, что в ближайшие дни польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура

Задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура произошло на основании запроса России в Интерпол и является не первым случаем в Польше. Об этом в Facebook заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает РБК-Украина.

По его словам, в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев.

“Это уже не первый случай, когда РФ использует международные правоохранительные органы для политических преследований. Только в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев. Однако, пока эти дела только в стадии изучения и рассмотрения и польская сторона ни одного нашего бойца России не передала”, - заявил Дещица.

По словам Дещицы, дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями украинской и польской власти.

Также он подтвердил информацию, что в ближайшие дни польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.

"В судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни и на котором должно быть принять решение о временном мера по удержанию Игоря в Польше, примет участие генконсул Украины в Люблине. Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи", - написал посол.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было произведено по запросу Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, дал необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах принимал участие в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.