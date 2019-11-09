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Консулы Украины в Польше пока не знают по какой статье задержан Мазур

Новости » Общество     09.11.2019 - 17:25
Консулы Украины в Польше пока не знают по какой статье задержан Мазур
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Мазур находился в розыске Интерпола

Украинским консулам в Польше неизвестно по какой статье был задержан украинский активист Игорь Мазур. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый.

По его словам, на данный момент у украинских депломатов нет официальных деталей дела.

"Мазур находится в розыске по каналам Интерпола по инициативе Российской Федерации. Статьи у нас еще нет. Ведь это произошло только сегодня. То есть официально деталей дела у нас нет. Это будет чуть позже", - заявил Кучерявый.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в запросе РФ Мазура обвиняет в терроризме, а именно в участии в первой чеченской войне на стороне войск президента Чечни генерала Джохара Дудаева в составе батальона УНСО "Викинг".

Также РБК-Украина писало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине.

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