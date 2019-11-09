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Задержанный в Польше активист Мазур встретился с консулом

Новости » Общество     09.11.2019 - 17:21
Задержанный в Польше активист Мазур встретился с консулом
Фото: Игорь Мазур (facebook.com)

Консул Генерального консульства Украины в Люблине встречался с Мазуром

Задержанный в Польше сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, доброволец, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур встретился с украинским консулом в Люблене. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый.

"Консул Генерального консульства Украины в Люблине встречался с Мазуром. Он был на пересечении границы. Предоставил необходимые разъяснения", - сообщил консул.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу Российской Федерации задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Как сообщила Денисова, Мазура задержали на пограничном пункте "Дорогуск" в Польше. Денисова обратилась к Министерству иностранных дел Украины с призывом максимально способствовать освобождению Игоря Мазура.

Добавим, до 12 ноября состоится судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения активисту Игорю Мазуру в виде временного ареста. Только после этого состоится второе судебное заседание по вопросу его экстрадиции в Российскую Федерацию.

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