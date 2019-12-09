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Россия увеличила требования по "долгу Януковича" до 4,5 млрд долларов

Новости » Экономика     09.12.2019 - 18:05
Россия увеличила требования по "долгу Януковича" до 4,5 млрд долларов
Фото: Виктор Янукович (president.gov.ua)

Российский Минфин подсчитал проценты с 2013 года

Министерство финансов России оценивает размер задолженности по так называемому "долгу Януковича" перед Россией в 4,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По информации ведомства, сумма требований Российской Федерации к Украине увеличилась за счет процентов.

Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начнет слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов. Слушания пройдут в течение 9-12 декабря.

Напомним, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела". В частности, суд должен учесть давление, которому подвергался Виктор Янукович со стороны Кремля перед своим бегством из Киева на территорию России.

В ноябре 2018 года Российская Федерация решила обжаловать решение Апелляционного суда о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства касательно аргумента об оказании давления.

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