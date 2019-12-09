Росія збільшила вимоги по "боргу Януковича" до 4,5 млрд доларів

Фото: Віктор Янукович (president.gov.ua)

Російський Мінфін підрахував відсотки з 2013 року

Міністерство фінансів Росії оцінює розмір заборгованості по так званому "боргу Януковича" перед Росією в 4,5 млрд доларів. Про це йдеться в сообщении Мінфіну РФ.

За інформацією відомства, сума вимог Російської Федерації до України збільшилася за рахунок відсотків.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд Великої Британії 9 грудня 2019 року почне слухання по справі про "борг Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Слухання пройдуть протягом 9-12 грудня.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів. Тепер Високий суд Лондона має повернутися до розгляду боргової суперечки "в рамках класичного судочинства з урахуванням всіх політичних моментів справи". Зокрема, суд повинен врахувати тиск, якому піддавався Віктор Янукович з боку Кремля перед своєю втечею з Києва на територію Росії.

У листопаді 2018 року Російська Федерація вирішила оскаржити рішення Апеляційного суду про необхідність проведення повномасштабного судового розгляду щодо аргументу про чинення тиску.