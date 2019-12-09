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В Лондоне начинаются слушания по "долгу Януковича"

Новости » Политика     09.12.2019 - 11:11
В Лондоне начинаются слушания по "долгу Януковича"
Фото: Виктор Янукович (president.gov.ua)

Слушания по апелляции российской стороны пройдут 9-12 декабря

Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начнет слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно сообщению, слушания пройдут в течение 9-12 декабря.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела".

В ноябре 2018 года Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому "долгу" Януковича на 3 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

Кроме того, в марте 2017 года Министерство финансов России сообщило о том, что суд Лондона обязал Украину вернуть 3 млрд долларов плюс проценты по купленным Россией облигациям.

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