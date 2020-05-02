Россия снова установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса

В Российской Федерации вновь зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России было зафиксировано 9623 случая заболевания коронавирусом. При этом общее количество случаев инфицирования возросло до 124 054.

Напомним, вчера в России сообщали о фиксации почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в России от осложнений коронавируса умерли почти 100 пациентов. Так, Россия вошла в топ-10 стран по количеству зараженных.

Также РБК-Украина писало, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского правительства заявил, что отправится в самоизоляцию на время лечения. Выполнять обязанности премьера был назначен вице-премьер-министр Андрей Белоусов.

Кроме того, недавно в ВОЗ заявили, что Беларусь по темпам распространения коронавируса опережает соседние страны. Темпы распространения болезни среди населения в Беларуси являются одними из самых быстрых в Европе.

Добавим, за последние сутки в оккупированном Россией Крыму были выявлены 2 новых случая коронавируса. Среди нововыявленных больных - двухлетний ребенок, семья которого недавно вернулась из Читы.