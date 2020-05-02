Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав предупреждает о катастрофических последствиях слишком быстрого ослабления карантина

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Ослабление карантина на правительственном уровне вызвало ответную реакцию в регионах, а в Минздраве предупредили об угрожающих катастрофических последствиях слишком быстрой отмены ограничений. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 2 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом 10861 украинец

в стране зафиксировано 272 летальных случаев болезни

полиция отрыла дело из-за отмены карантина в Черкассах

в ходе ослабления карантина метро откроют в последнюю очередь

на открывшихся рынках уже нашли нарушения санитарных норм

ученые в США считают, что пандемия закончится не скоро

Статистика заболеваемости по Украине

По данным Минздрава, в стране заразились коронавирусом за сутки 455 человек, из них 37 детей и 91 медик. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 10861 украинцу, скончались от осложнений 272 пациента, выздоровели 1413.

Карантин в стране позволил избежать пиковой заболеваемости, уверен министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Украина пошла другим путем, чем европейские страны, 11 мая карантин будет смягчен настолько, насколько это позволяет ситуация.

Ослабление карантина в Украине

Минздрав отреагировал на инициативу местных властей, отменивших с 1 мая значительные карантинные ограничения. "То, что вчера произошло в Черкассах. Я имею в виду решение городской власти открыть много магазинов, торговые центры, все это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей", - заявил Степанов. Полиция восприняла действия городских властей Черкасс как превышение полномочий и открыла уголовное производство. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что городской глава Черкасс "заигрался" и пообещал "жесткую" реакцию на его действия.

Президент Владимир Зеленский пригрозил представителям местных властей юридическими последствиями за досрочное снятие карантина на местах. "Это будет иметь определенные юридические последствия. На будущее, это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не нужно заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", - сказал президент Владимир Зеленский.

В первый же день работы центрального продовольственного рынка Полтавы были обнаружены многочисленные нарушения. Власти региона заявили о закрытии торгового предприятия, если руководство рынка не исправит ситуацию.

Несколько десятков предпринимателей вышли на акцию протеста против карантинных ограничений во Львове. Протестующие заявили, что у них закончились деньги на аренду помещений, закупку товара и выплату зарплаты сотрудникам. Они потребовали снять запрет на деятельность малого и среднего бизнеса во время карантина.

В Офисе президента заявили, что по мере смягчения карантина будут сняты ограничения с разных видов общественного транспорта, но метро откроется в последнюю очередь. По словам замглавы Офиса президента Кирила Тимошенко, это объясняется тем, что в метро труднее всего проконтролировать соблюдение безопасной дистанции пассажирами.

За сутки 400 украинцев вернулись спецрейсами из Ливана, Болгарии и Кипра. Все прибывшие наши сограждане пройдут карантин дома при помощи мобильного приложения "Дій вдома". По данным главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, из более 7 тыс вернувшихся из-за границы 65% установили эту программу.

Расследование пандемии в мире

Китай не допустил специалистов Всемирной организации здравоохранения к расследованию источников возникновения пандемии коронавируса. Власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух виросологических лабораторий в Ухане. "Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая", - заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа. Ситуацию немного прояснил американский президент Дональд Трамп, заявивший об источнике коронавируса в Уханьском институте вирусологии. По словам главы Белого дома, Пекин либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать. "Я бы сказал, что он, вероятно, вышел из-под контроля", - сказал Трамп.

Исследователи из Центра по изучению инфекционных заболеваний университета Миннесоты считают, что пандемия коронавируса будет возвращаться несколькими волнами и после 2022 года. "Правительственные сообщения о рисках должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится. И что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - утверждают ученые. Они полагают, что контроль над COVID-19 возможен только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения Земли. По их словам, болезнь сложно контролировать, поскольку инфекция в организме человека может развиваться без выраженных симптомов.

В России за сутки заразилось коронавирусом рекордное количество жителей, 7933 человека. По данным СМИ, за 24 часа скончались от осложнений инфекции 96 россиян. Всего за время пандемии зафиксировано 11,4 тыс случаев инфицирования, количество жертв COVID-19 достигло 1169. Наибольшее число больных в Москве – 3561 пациент.

В Швеции нестандартно подошли к введению карантинных мер. Для того, чтобы избежать скопления людей на 1 мая в городском парке города Лунд, власти решили разбросать 1 тонну куриного помета. "Мы не хотим стать эпицентром коронавируса, поэтому делаем все возможное, чтобы подпитать газон и сохранить здоровье людей", - сказал глава комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад. На данным момент в Швеции зафиксированы 21 092 случая заражения коронавирусом и 2 586 смертей от COVID-19.