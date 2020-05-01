ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия снова фиксирует рекордную суточную заболеваемость COVІD-19

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 12:08
Россия снова фиксирует рекордную суточную заболеваемость COVІD-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в России заболели почти 8 тысяч человек

Суточная заболеваемость коронавирусом в России поставила новый рекорд, достигнув отметки почти 8 тысяч новых случаев. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что за минувшие сутки в России выявлено 7 933 случая COVІD-19, общее число заболевших возросло до 114,4 тысяч. При этом за сутки умерли 96 пациентов, а общее число жертв эпидемии достигло 1169.

Также сообщается, что с начала эпидемии в России выздоровели 13 220 человек, при этом 1601 за последние сутки.

По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).

Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмую строчку.

Напомним, ранее сообщалось, что у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина подтвердили заражение коронавирусом. Ожидается, что исполняющим обязанности премьера на период болезни назначат вице-премьера Андрея Белоусова.

Отметим, до сегодняшнего дня предыдущий рекорд суточной заболеваемости в России составлял 7 099 новых случаев.

Полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах
Новости Украины Российская ФедерациязаражениеКоронавирус
News
On Top