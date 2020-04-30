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У премьера России подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 19:55
У премьера России подтвердили коронавирус
Фото: Михаил Мишустин (premier gov ru)

Михаил Мишустин ушел на самоизоляцию

У премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина лабораторно подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о своем заболевании.

При этом отмечается, что премьер ушел на самоизоляцию. А исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. При этом российский президент поддержал его кандидатуру, после чего подписал указ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова и.о премьер-министра.

У премьера России подтвердили коронавирус

Напомним, в России за минувшие сутки подтвердили 7099 новых случаев заболевания вирусом. При этом около 40% заболевших не имеют клинических симптомов заболевания. Всего в РФ инфицировано 106 498 человек.

Кроме того, в мире от коронавируса вылечились уже более одного миллиона человек. Больше всего пациентов, что выздоровели в США - 147 тысяч. При этом умерли от COVID-19 более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

Добавим, что за сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество зараженных в мире превышает 3,2 млн человек.

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