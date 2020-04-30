У премьера России подтвердили коронавирус

Фото: Михаил Мишустин (premier gov ru)

Михаил Мишустин ушел на самоизоляцию

У премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина лабораторно подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о своем заболевании.

«Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию»: Мишустин доложил Путину, что у него обнаружен коронавирус. И.о. премьера назначен Белоусов pic.twitter.com/IRgAvfKA0E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

При этом отмечается, что премьер ушел на самоизоляцию. А исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. При этом российский президент поддержал его кандидатуру, после чего подписал указ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова и.о премьер-министра.

Напомним, в России за минувшие сутки подтвердили 7099 новых случаев заболевания вирусом. При этом около 40% заболевших не имеют клинических симптомов заболевания. Всего в РФ инфицировано 106 498 человек.

Кроме того, в мире от коронавируса вылечились уже более одного миллиона человек. Больше всего пациентов, что выздоровели в США - 147 тысяч. При этом умерли от COVID-19 более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

Добавим, что за сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество зараженных в мире превышает 3,2 млн человек.