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В Крыму подтвердили еще 4 случая COVID-19, среди которых 2-летний ребенок

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 12:08
В Крыму подтвердили еще 4 случая COVID-19, среди которых 2-летний ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На полуострове уже более 100 зараженных коронавирусом

В аннексированном Крыму за последние сутки подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом, среди которых 2-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, среди заболевших - медсестра больницы Красногвардейского района, 2-летний ребенок, который с семьей вернулся из российской Читы в Керчь, а также два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района.

Отметим, подконтрольные Кремлю власти Крыма ввели режим повышенной готовности, который предусматривает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию людей. В Севастополе этот режим продлили до 11 мая.

Напомним, днем ранее в аннексированном Крыму подтвердили еще 8 новых случаев COVID-19, таким образом за весь период число случаев достигло 100.

Также РБК-Украина писало, что в Севастополе подтвердили первую смерть от COVID-19. У пациента болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием.

Кроме этого, 1 мая на 61-ом году жизни умер назначенный РФ "вице-премьер" аннексированного Крыма Павел Королев. Причина смерти пока не названа.

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