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Россия ударила ракетами по Чугуеву: пострадал ребенок

Фото: россияне обстреляли Чугуев Харьковской области 17 сентября (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 17 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. Ранения получил 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал он.

По предварительным данным, по его словам, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется.

Как сообщалось, в Харькове 17 сентября жители сообщают о мощных взрывах. В городе и области была объявлена воздушная тревога, впоследствии последовал отбой. Взрывы были слышны 17 сентября и в Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР".

Также 17 сентября оккупанты обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.

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ХарьковЧугуев