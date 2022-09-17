Россия ударила ракетами по Чугуеву: пострадал ребенок

В субботу, 17 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. Ранения получил 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал он.

По предварительным данным, по его словам, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется.