Росія вдарила ракетами по Чугуєву: постраждала дитина

У суботу, 17 вересня, окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву Харківської області. Поранення отримала 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи", - розповів він.

За попередніми даними, за його словами, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.