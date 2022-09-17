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Росія вдарила ракетами по Чугуєву: постраждала дитина

Фото: росіяни обстріляли Чугуїв Харківської області 17 вересня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 17 вересня, окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву Харківської області. Поранення отримала 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи", - розповів він.

За попередніми даними, за його словами, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.

Як повідомлялося, у Харкові 17 вересня жителі повідомляють про потужні вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, згодом був відбій. Вибухи було чути 17 вересня і в Донецьку, окупованому бойовиками так званої ДНР.

Також 17 вересня окупанти обстріляли ТЕС у Слов'янську та житлові будинки у Краматорську Донецької області.

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ХарківЧугуев