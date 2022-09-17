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В Харькове сообщают о мощных взрывах

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Харьков, Суббота 17 сентября 2022 12:09
В Харькове сообщают о мощных взрывах Фото: в Харькове сообщают о мощных взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове жители сообщают о мощных взрывах. В городе и области была объявлена воздушная тревога, впоследствии последовал отбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрыв в городе!... Еще один взрыв!... Были вылеты из Белгорода... Еще взрыв!" - пишут местные паблики.

Между тем, местные СМИ также информируют, что харьковчане сообщают о звуках, похожих на взрыв.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали ракетами С-300 Индустриальный район города, из-за чего возник пожар на предприятии.

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