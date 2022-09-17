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В центре Донецка прогремели взрывы: над городом поднимается дым

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Донецк, Суббота 17 сентября 2022 12:03
В центре Донецка прогремели взрывы: над городом поднимается дым Фото: в центре Донецка прогремели взрывы (Telegram
Автор: Руслан Гаращенко

Около полудня в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Сейчас над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Предварительно, взрыв был в здании оккупационной "администрации" Ворошиловского района Донецка.

Также сообщается, что взрыв зафиксирован в районе бульвара Пушкина.

Буквально через несколько минут в городе прогремели еще несколько взрывов. В то же время на площади Ленина горит автомобиль.

В центре Донецка прогремели взрывы: над городом поднимается дым

Фото: последствия взрыва на площади Ленина в оккупированном Донецке (Telegram)

Напомним, вчера прогремел взрыв в центре Луганска, а именно - в кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". После инцидента район оцепили.

Позже российские СМИ написали, что Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании.

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