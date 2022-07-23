Россия ударила по порту Одессы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"О пострадавших информация пока не поступала", – добавила она.

В комментарии РБК-Украина руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ракеты "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря.

Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Как сообщалось, 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, накануне, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в эту субботу. Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.