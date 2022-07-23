Росія вдарила по порту Одеси

"Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

В коментарі РБК-Україна керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ракети "Калібр" були випущені з акваторії Чорного моря.

"Про потерпілих інформація поки не надходила", - додала вона.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". В ООН заявили, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи. Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.

Реакція ОП

"Вчора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - відреагував на обстріл порту голова Офісу президента Андрій Єрмак.