Россия и Турция достигли согласия по ситуации в Идлибе

Однако, в Анкаре продолжаются турецко-российские переговоры
Турция сообщила о достижении с Россией согласия по большинству вопросов в рамках переговоров по режиму прекращения огня в Идлибе. Об этом сообщает издание "Анадолу".
Однако, в Анкаре продолжаются турецко-российские переговоры
"Глава Минобороны Турции сообщил о достижении согласия по большинству вопросов в рамках продолжающихся в Анкаре перелазами турецко-российских переговоров по режиму прекращения огня в Идлибе", - говорится в сообщении.
Отметим, Европейский союз призвал все стороны противостояния, включая сирийский режим и его российских покровителей, немедленно прекратить наступление в Идлибе. Совет ЕС призвал к срочной деэскалации конфликта в Сирии.
Добавим, Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
Напомним, 27 февраля в провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции ситуация в Сирии резко обострилась.
В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных. В ответ Турция начала военную операцию "Щит весны".