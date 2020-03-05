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Россия и Турция согласовали совместный документ по Сирии

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:39
Россия и Турция согласовали совместный документ по Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (twitter.com MonitorRegion)

Детали согласованного документа пока не сообщаются

Российская Федерация и Турция согласовали документ по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского президента, во время сегодняшних переговоров в Москве Россия и Турция нашли приемлемые варианты решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.

"Тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем", - заявил Путин.

Президент РФ рассчитывает, что договоренности саммита в Москве положат конец страданиям мирного населения в Сирии.

"Переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно", - добавил Путин.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ortak Basın Toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ortak Basın Toplantısı

Опубликовано Recep Tayyip Erdoğan Четверг, 5 марта 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве Турция и Российская Федерация достигли соглашения по прекращению огня в сирийском Идлибе.

Как известно, 27 февраля в провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции ситуация в Сирии резко обострилась. В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных. В ответ Турция начала военную операцию "Щит весны".

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.

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