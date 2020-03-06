ЕС призвал сирийский режим и РФ к срочной деэскалации конфликта в Идлибе

Фото: война в Сирии (aa.com.tr)

Отмечается, что наступление в Идлибе провоцирует наихудший гуманитарный кризис со времен начала Сирийского конфликта

Европейский союз призвал все стороны противостояния, включая сирийский режим и его российских покровителей, немедленно прекратить наступление в Идлибе. Об этом говорится в резолюции чрезвычайного Совета ЕС по иностранным делам, обнародованной на сайте ЕС.

Сообщается, что "наступление в Идлибе сирийского режима и тех, кто его поддерживает, включая Россию, создает неслыханные страдания и провоцирует наихудший гуманитарный кризис со времен начала Сирийского конфликта".

Совет ЕС призвал к срочной деэскалации конфликта в Сирии.

"Это послание было доставлено ко всем ключевым партнерам. ЕС осуществляет связь с другими международными партнерами, включая ООН, НАТО и США, поэтому существует четкий и мощный международный консенсус в пользу деэскалации и длительного прекращения огня", - говорится в документе.

Напомним, вчера вечером, 5 марта, Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

В свою очередь США выступили за прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Вашингтон призвал Россию и Турцию вернуться к выполнению достигнутого в 2018 году сочинского соглашения.

Кроме того, председатель Совета Европы Шарль Мишель призвал Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. В разговоре с президентом РФ Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.