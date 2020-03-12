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Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі

Новини » Політика     12.03.2020 - 09:27
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Однак, в Анкарі тривають турецько-російські переговори

Туреччина повідомила про досягнення з Росією згоди по більшості питань у рамках переговорів з режиму припинення вогню в Ідлібі. Про це повідомляє видання "Анадолу".

Проте, в Анкарі тривають турецько-російські переговори

"Глава Міноборони Туреччини повідомив про досягнення згоди по більшості питань у рамках триваючих в Анкарі турецко-російських переговорів щодо режиму припинення вогню в Ідлібі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Європейський союз закликав всі сторони протистояння, включаючи сирійський режим і його російських покровителів, негайно припинити наступ в Ідлібі. Рада ЄС закликав до термінової деескалації конфлікту в Сирії.

Додамо, Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Нагадаємо, 27 лютого в провінції Ідліб після важких втрат армії Туреччини ситуація в Сирії різко загострилася.

В результаті авіаудару сирійськими урядовими силами, яких підтримує РФ, сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких військових. У відповідь Туреччина почала військову операцію "Щит весни".

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