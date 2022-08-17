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Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму, - разведка

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Среда 17 августа 2022 18:51
Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму, - разведка Фото: Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму (wikipedia )
Автор: Сергей Пышкин

После недавнего ряда взрывов в Крыму оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты, а также вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

"Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ", - пишет пресс-служба разведки.

В общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

  • 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
  • 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа был зафиксирован перелет:

  • 3 вертолетов КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
  • 3 вертолетов КА-27 из состава 318 ОЗмАП в Севастополь;
  • 8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы на территории России были переброшены:

  • 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарске;
  • 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;
  • 5 самолетов СУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
  • самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
  • 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске.

Известно, что во время перелета одного из самолетов МиГ-31, произошел пожар на борту. Вероятно горела силовая установка и навигационное оборудование.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности взрывов, которые произошли 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе.

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