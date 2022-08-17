ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму, - розвідка

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 18:51
Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму, - розвідка Фото: Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Після нещодавньої низки вибухів у Криму окупанти почали терміново переміщувати свої літаки, а також гелікоптери вглиб півострова й на аеродроми Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ", - пише пресслужба розвідки.

Загалом було зафіксовано переліт щонайменше 24 літаків, а також 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

  • 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
  • 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня було зафіксовано переліт:

  • 3 вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
  • 3 вертольотів КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
  • 8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми на території Росії були перекинуті:

  • 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
  • 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
  • 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
  • літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
  • 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська.

Відомо, що під час перельоту одного з літаків МІГ-31, сталася пожежа на борту. Ймовірно горіла силова установка й навігаційне обладнання.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці вибухів, які сталися 9 серпня поблизу Новофедорівки, а також 16 серпня в Джанкойському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Крим
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям