Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму, - розвідка

Фото: Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму (wikipedia)

Після нещодавньої низки вибухів у Криму окупанти почали терміново переміщувати свої літаки, а також гелікоптери вглиб півострова й на аеродроми Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ", - пише пресслужба розвідки. Загалом було зафіксовано переліт щонайменше 24 літаків, а також 14 вертольотів. 11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто: 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ). 17 серпня було зафіксовано переліт: 3 вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

8 вертольотів в Краснодар. 17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми на території Росії були перекинуті: 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська. Відомо, що під час перельоту одного з літаків МІГ-31, сталася пожежа на борту. Ймовірно горіла силова установка й навігаційне обладнання.