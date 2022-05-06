Россия не была способна воплотить свой военный план против Украины, - генерал США

Генерал Джеймс МакКонвилл, начальник штаба Сухопутных сил США заявил, что Россия не была способна выполнить свой план по захвату Украины. Для его выполнения россияне нуждались прежде всего в высоком качестве подготовки личного состава, о состоянии которого сами себя ввели в заблуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

У россиян возникли проблемы с логистикой, что тоже явилось следствием неудачного планирования.

"План, который был у России - очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат", - подчеркнул МакКонвилл.

В то же время украинская власть не испугалась опасности и осталась руководить страной, а героическая украинская армия при поддержке народа успешно защищает свою землю. Превосходящие силы врага не сумели противодействовать яростному сопротивлению и мастерству украинских воинов.

"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у России, но у них есть воля. Когда строишь сплоченную команду - это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах", - добавил МакКонвилл.