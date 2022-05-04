Чтобы сковать силы обороны. На Донбассе оккупанты обстреливают всю линию фронта
Оккупанты пытаются сковать действия подразделений сил обороны обстрелами позиций наших защитников. Наносят авиационные удары по ряду населенных пунктов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"С целью сковывания действий подразделений сил обороны противник осуществляет обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии соприкосновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе", - пишет пресс-служба Генштаба.
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