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Чтобы сковать силы обороны. На Донбассе оккупанты обстреливают всю линию фронта

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Среда 04 мая 2022 19:35
Чтобы сковать силы обороны. На Донбассе оккупанты обстреливают всю линию фронта Фото: на Донбассе оккупанты обстреливают всю линию фронта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты пытаются сковать действия подразделений сил обороны обстрелами позиций наших защитников. Наносят авиационные удары по ряду населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"С целью сковывания действий подразделений сил обороны противник осуществляет обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии соприкосновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе", - пишет пресс-служба Генштаба.

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