Росія не була здатна втілити свій військовий план проти України, - генерал США

Генерал Джеймс МакКонвілл, начальник штабу Сухопутних сил США заявив, що Росія не була здатна виконати свій план з захоплення України. Для його виконання росіяни потребували насамперед у високій якості підготовки особового складу, про стан якого самі себе ввели в оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

У росіян виникли проблеми з логістикою, що теж стало наслідком невдалого планування.

"План, який був у Росії - дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані і дисципліновані солдати. У них не було таких здібностей. У них не було достатньо підготовлених солдатів", - підкреслив МакКонвілл.

Водночас українська влада не злякалася небезпеки і залишилася керувати країною, а героїчна українська армія за підтримки народу успішно захищає свою землю. Переважаючі сили ворога не зуміли протидіяти лютому опору і майстерності українських воїнів.

"Можливо, в українців немає таких потужностей і здібностей, як у Росії, але у них є воля. Коли будуєш згуртовану команду - це важливо. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях", - додав МакКонвілл.