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Росія не була здатна втілити свій військовий план проти України, - генерал США

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Вашингтон, П'ятниця 06 травня 2022 05:05
Росія не була здатна втілити свій військовий план проти України, - генерал США Фото: Джеймс МакКонвілл, начальник штабу Сухопутних сил США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генерал Джеймс МакКонвілл, начальник штабу Сухопутних сил США заявив, що Росія не була здатна виконати свій план з захоплення України. Для його виконання росіяни потребували насамперед у високій якості підготовки особового складу, про стан якого самі себе ввели в оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У росіян виникли проблеми з логістикою, що теж стало наслідком невдалого планування.

"План, який був у Росії - дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані і дисципліновані солдати. У них не було таких здібностей. У них не було достатньо підготовлених солдатів", - підкреслив МакКонвілл.

Водночас українська влада не злякалася небезпеки і залишилася керувати країною, а героїчна українська армія за підтримки народу успішно захищає свою землю. Переважаючі сили ворога не зуміли протидіяти лютому опору і майстерності українських воїнів.

"Можливо, в українців немає таких потужностей і здібностей, як у Росії, але у них є воля. Коли будуєш згуртовану команду - це важливо. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях", - додав МакКонвілл.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі окупанти намагаються скувати дії підрозділів сил оборони обстрілами позицій наших захисників. Вони завдають ударів по ряду населених пунктів.

Також ми писали, що, на думку Олексія Арестовича, Москва має намір фактично анексувати Донбас.

При цьому в Пентагоні повідомили, російські війська домоглися незначного успіху у східній частині України. Попри це, українські війська продовжують чинити героїчний опір і стримують ворога.

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