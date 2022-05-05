В Пентагоне заявили о незначительном успехе войск РФ на Донбассе

Российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины. Несмотря на это, украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление и сдерживают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби .

“Российские войска достигли небольшого прогресса, в частности, в северной части Донбасса. Этот прогресс, по мнению США, не таков, какого ожидала достичь армия РФ на данный момент в этом регионе”, - заявил Кирби.

При этом он отметил, что, по мнению Пентагона, украинцы оказывают очень жесткое сопротивление на линии столкновения.