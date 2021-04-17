Россия создала реальную угрозу для Европы, - министр обороны Германии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы. Такое заявление министр обороны Германии сделала на фоне стягивания российский войск к украинским границам.

По ее словам, стягивание войск РФ к украинской границе было направлено не на то, чтобы внушить доверие, а чтобы "спровоцировать реакцию".

Отметим, вчера в Париже состоялись переговоры лидеров Украины, Франции и Германии - Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. По итогу переговоров По итогу переговоров Зеленский, Макрон и Меркель призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма.

Ранее Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск возле Украины.

Также РБК-Украина писало, что в штабе операции Объединенных сил заявили, что сейчас нет признаков подготовки России к наступлению. Пока РФ лишь демонстрирует силу.