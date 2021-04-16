Признаков подготовки к наступлению России нет, она сейчас демонстрирует силу, - штаб ООС

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Москвы. Пока украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению.

Как пояснил Наев, для того, чтобы начать наступление, Россия должна сначала создать возле украинской границы ударные группы. Сейчас таких групп вблизи территории Украины нет.

"Для (наступления - ред.) возле границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет, не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются - демонстрация силы", - отметил он.

Напомним, в апреле стало известно, что Россия стягивает к украинской границе войска. Это началось параллельно с обострением ситуации на Донбассе. В то же время в разведке предупреждали, что Россия может пойти в наступление, чтобы продвинуться вглубь территории Украины.

По последним данным Минобороны Украины, вблизи восточной украинской границы уже более 100 тысяч российских войск.

В украинском Минобороны также не исключают, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы решить вопрос с водоснабжением.

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