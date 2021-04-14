Германия обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск возле Украины

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта", - отметила она.

Немецкий министр поблагодарила Украину за уравновешенную реакцию на передвижение российских войск, а также обвинила Россию в несоблюдении международных процедур при военных маневрах.

"Пока Украина отреагировала очень осторожно, и НАТО сделает то же самое… Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не разрастался дальше. У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. Но мы с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - добавила Крамп-Карренбауэр.