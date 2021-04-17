Росія створила реальну загрозу для Європи, - міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, що Росія створила "конкретну і безпосередню" загрозу безпеці Європи. Таку заяву міністр оборони Німеччини зробила на тлі стягування російський військ до українських кордонів.

За її словами, стягування військ РФ до українського кордону було спрямоване не на те, щоб вселити довіру, а щоб "спровокувати реакцію".

Зазначимо, вчора в Парижі відбулися переговори лідерів України, Франції та Німеччини - Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. За підсумками переговорів За підсумками переговорів Зеленский, Макрон і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.

Раніше Крамп-Карренбауэр звинуватила Росію в провокаціях через нарощування військ біля України.

Також РБК-Україна писало, що в штабі операції Об'єднаних сил заявили, що зараз немає ознак підготовки Росії до настання. Поки РФ лише демонструє силу.