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Россия сформулировала реакцию на ответ США и НАТО по "гарантиям", - Лавров

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Понедельник 14 февраля 2022 15:22
Россия сформулировала реакцию на ответ США и НАТО по "гарантиям", - Лавров Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ подготовила реакцию на ответ Соединенных Штатов и НАТО по "гарантиям безопасности". По его словам, ответ сформулирован на 10 страницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание у президента РФ Владимира Путина.

"Проект сформулирован на 10 страницах", - сказал Лавров, отвечая на вопрос Путина о том, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ в скором времени отреагирует на ответы США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Напомним, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

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