Без предусловий. США надеются продолжить переговоры с РФ по "гарантиям"
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по "гарантиям безопасности". При этом он подчеркнул, что власти США готовы продолжить переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы готовы делать это (продолжать диалог, - ред.), не выдвигая каких-либо предварительных условий", - заявил Прайс.
Он также подчеркнул, что США продолжат принимать меры, нацеленные на сдерживание России, до тех пор, пока не увидят с ее стороны шагов, которые были бы нацелены на деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Напомним, испанское издание El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".
Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".